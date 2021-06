„Mâine, pot veni?” O zi obișnuită la grădinița Royal School (P)

La ora 08:15 ajunge la Royal School împreună cu fratele și sora lui. Își ia rămas bun și aleargă către profesorul său de clasă care așteaptă la intrarea grădiniței. Profesorul îl întâmpină cu un zâmbet cald și îl îndreaptă spre asistenta medicală a școlii care îi verifică temperatura, schimbă câteva cuvinte cu el pentru a se asigura că este sănătos.

La ora 08.30 cei 16 elevi din clasă se adună în cerc (Circle time) cu profesorul lor principal (Form Tutor) si profesorul asistent (Teacher assistant). Ei discută evenimentele din weekend și stabilesc planul pentru restul zilei. Se desfășoară o scurtă activitate legată de zilele săptămânii și modul de scriere a datei, iar un elev scrie cu entuziasm pe tablă: „luni, 14 iunie 2021”.

Lecția 1 – Matematică

Elevii vorbesc despre tema lecției: banii! Folosind bani din plastic elevii determină costul unui articol și își asumă rolul de „negustor” și client. Profesorul dă o mână de ajutor când un elev se încurcă și, în special, când un elev începe să folosească multiplicarea pentru a „economisi timp”.

Lecția 2 – Engleză

Acesta este momentul pe care l-au așteptat elevii! Vinerea de obicei este „ziua temei” și au votat săptămâna precedentă tema „piraților”. Toți au pregătit un proiect personal pe această temă și el va fi încheiat vineri, permițând elevilor să vină la grădiniță îmbrăcați în pirați. Tânărul nostru elev a finalizat un proiect privind felul de mâncare pe care ar fi putut să-l mănânce pirații. Își așază posterul pe perete și își prezintă cercetările cu mândrie și încredere restului clasei.

Pauză pentru primul snack

După un fruct delicios de la restaurantul campusului, copiii se îndreaptă spre joacă. Unii copii se joacă în căsuța și turnul din lemn, alții, în zona amenajată cu nisip, iar alții decid să se joace « de-a prinselea », râzând și zâmbind în timp ce fac acest lucru. Cu puțin mai mult decât un singur cuvânt, elevii se aliniază gata să se întoarcă la clasă pentru artă.

Lecția 3 – Artă

Pentru a-și continua tema săptămânală, elevii folosesc o varietate de materiale pentru a produce o piesă cu tematica „ocean” pentru a fi afișată pe avizierul clasei. Unii elevi pictează cu degetele, alții decid să producă un colaj. La sfârșitul orei, toți elevii își ordonează zona de lucru, ajutându-se reciproc.

Lecția 4 - Educație fizică

Elevii își urmează profesorul și cu puțin ajutor se schimbă în echipamentul lor. Intră în sala de gimnastică gata să fie activi! Profesorul lor de educație fizică face o scurtă activitate de încălzire înainte de a se concentra asupra dezvoltării coordonării mână-ochi și a abilităților motrice fine, folosind o cursă de obstacole temporizată și mingi. Fiecare elev stabilește un timp anume și concurează pentru a depăși propriile recorduri care arată îmbunătățiri cu fiecare circuit.

Masa de prânz

După ce copiii se schimbă din nou în uniforme, se întorc la clasa lor, îi așteaptă un prânz cald, sănătos, pregătit de bucătarii de la restaurantul campusului: azi, o supă minestrone și paste cu sos bolognaise! Da! Prânzul se consumă cu profesorii de la clasă într-o manieră calmă și politicoasă, după care copiii fac ordine și ies în pauza mare.

Dupa amiază

După o scurtă poveste, folosind pe deplin ecranele noastre interactive, elevii se pregătesc pentru somnul de după-amiază. Se schimbă și se culcă în patul lor personal, adormind într-o lume a viselor care s-ar putea sa-l aibă ca și protagonist pe simpaticul Paddington…tocmai coborât de pe perete…, în timp ce profesorul lor lucrează în liniște cu un elev care nu poate dormi ... și citește o povestire blândă.

Pauză pentru al doilea snack

Un deliciu, fie el dulce sau sărat, din ingrediente sănătoase este oferit in ultima pauză din zi, in timp ce copiii stau afară, la aer, in curtea frumos amenajată pentru ei.

Timp pentru acasă

La sfârșitul zilei, la ora 16:00, mama ajunge la recepția grădiniței pentru a-l întâlni pe tânărul nostru elev. El este gata de plecare, odihnit și senin și așteaptă cu rucsacul în spate, încântat să împărtășească numărul de autocolante care i-au fost acordate pentru eforturile și realizările excelente de pe tot parcursul zilei.

Înainte să iasă, se întoarce spre profesorul său și strigă „ Mâine, pot veni ?”