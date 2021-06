24 de case ilegale, demolate în Cluj-Napoca în 2021. Pe Valea Chintăului mai sunt 31 de case fără autorizație

Consilierul local Adriana Cristian a readus în discuție situația construcțiilor ilegale de pe strada Valea Chintăului, în cadrul ședinței Consiliului Local de miercuri, 16 iunie.

Pe acea stradă din municipiu încă există 31 de imobile ilegale, construite fără autorizație.

„Ținând cont că vorbim de Valea Chintăului, aș vrea să știu o situație, dacă se poate, pentru că am discutat de foarte multe ori în Consiliul Local despre construcțiile ilegale din zonă.

Am niște răspunsuri la o interpelare pe care am făcut-o și știm că în momentul de față, conform informațiilor primite, sunt 31 de construcții fără autorizație. Numărul mi se pare mic și aș vrea să validez această informație. În teren pare să fie diferit, dintre care 15 au fost sancționate, 3 au primit plângeri contravenționale (dintre care două au avut termen deja în luna aprilie a acestui an). Consider că e important să fim informați asupra măsurilor care se iau în această speță”, a punctat consilierul local.

Tarcea: „Se fac verificări în oraș. 24 de construcții au fost demolate”

Viceprimarul Dan Tarcea a confirmat datele pe care consilierul local Adriana Cristian le-a prezentat la ședință, adăugând că pentru 15 clădiri sunt începute procedurile administrative, iar alte 12 sunt în termen pentru „intrarea în legalitate”:

„Pot să vă confirm această informație - datele sunt corecte, sunt într-adevăr 31 de imobile care au fost construite fără autorizație de construcție. Pentru 15 sunt începute procedurile administrative, iar 12 sunt în termen pentru intrarea în legalitate, conform termenului legal, stabilit de lege”, a răspuns viceprimarul Dan Tarcea.

Viceprimarul a mai explicat că în Cluj-Napoca se fac verificări în ceea ce privește construcțiile ilegale și că în anul 2021 au fost demolate 24 de imobile fără autorizație de construcție:

„Poliția locală face verificări în acest sens, avem pe rol 91 de dosare de desființare în acest moment, 24 de construcții au fost deja demolate în acest an, pentru 21 suntem în procedură de contestație, iar celelalte sunt la executor pentru a parcurge procedurile legale.”

