Primăria Florești a preluat șantierul de pe Eroilor și va angaja un nou constructor pentru finalizarea lucrărilor

Primarul a anunțat că amplasamentul a fost securizat și izolat prin garduri protectoare, urmând să fie realizată o expertiză tehnică a lucrării și să fie reluată procedura de achiziție publică, pentru finalizarea lucrării.

„Vreau să vă aduc la cunoștință faptul că, în această după-amiază, am preluat amplasamentul de pe strada Eroilor, unde știți cu toții problemele pe care le-am avut cu constructorul și cu această lucrare, iar din această după-amiază am preluat amplasamentul, după rezilierea contractului. Ne cerem scuze tuturor pentru deranjul produs, dar este foarte important să asigurăm perimetrul pentru siguranța cetățenilor. Am asigurat perimetrul de îndată ce am preluat acest amplasament. Venim cu gard protector pe tot amplasamentul pentru a putea delimita partea carosabilă de șantier. O să asigurăm intrările la toate supermarketurile și la imobile.

În cursul acestei seri se vor trasa și trecerile de pietoni, se vor reamplasa indicatorele rutiere, iar această lucrare va intra pe un făgaș normal, respectiv o să facem o expertiză tehnică, pentru a afla ce mai este de executat, iar ulterior se va da drumul la licitație pentru proiectarea și execuția tronsonului care a mai rămas. Nu ne dorim să trăim acest disconfort pe această arteră importantă și foarte circulată, dar fac apel la îngăduința și la răbdarea voastră. O să reușim să ducem la bun sfârșit această lucrare, așa cum am spus, expertiză tehnică și apoi reluăm procedura de achiziție tehnică pentru ultimul tronson rămas din această lucrare”, a transmis Bogdan Pivariu.

Curățenie pe strada din centrul Floreștiului și o nouă licitație

El a arătat de asemenea că vor fi anunțate, în cel mai scurt timp, etapele următoare și deciziile ce vor fi luate la nivelul administrației locale pentru ca lucrările de modernizare să poată fi finalizate.

În același sens și pentru ca această zonă să nu mai fie o acumulare de noroi și murdărie se vor reabilita trotuarele, se vor amenaja intrările în zonele adiacente străzii Eroilor și se vor repara gropile în care se acumula apa. De asemenea, de câte ori va fi necesar, strada va fi măturată și spălată cu utilaje speciale.

Următoarea etapă în ceea ce privește acest șantier este obținerea unei evaluări tehnice cu privire la stadiul lucrărilor realizate de fostul constructor, după care se va trece la o nouă licitație pentru reluarea lucrărilor.

Scandalul dintre primarul Floreștiului și Napoca SA ajunge în instanță

Primăria Florești va contracta servicii de asistență, consultanță și reprezentare juridică pentru procesul cu firma SCC Napoca SA, care a reziliat contractul cu administrația locală pentru lucrările de pe strada Eroilor.

Consilierii locali ai comunei Florești au aprobat miercuri, 27 ianuarie, un proiect de hotărâre ce prevede contractarea de servicii externe de consultanță juridică și reprezentare în procesul cu Societatea de Construcții Napoca SA.

Amintim că, la mijlocul lunii ianuarie 2021, Napoca SA a decis să rezilieze contractul cu administrația floreșteană, după ce primarul Floreștiului, Bogdan Pivariu a criticat în repetate rânduri ritmul lent în care lucrările la strada Eroilor se desfășoară. De asemenea, directorul general al SCC Napoca SA, Dan Canta, a anunțat că va acționa în justiție administrația locală și susține că primăria a refuzat să participe la dialog pentru deblocarea situației și a sfidat obligațiile sale contractuale.

„Având în vedere complexitatea litigiului, importanța obiectivului public, faptul că executantul, deși nu și-a îndeplinit în termen obligațiile contractuale, nu își asumă culpa sa în neexecutarea contractului, susținând neîntemeiat o culpă fictivă a beneficiarului, considerăm că se impune contractarea de servicii de asistență, consultanță și reprezentare juridică”, se arată în referatul de aprobare a hotărârii de consiliu.

Proiectul a fost adoptat cu unanimitate de voturi de consilierii locali floreșteni.

Doar jumătate din lucrări au fost realizate

Stadiul de execuție a lucrărilor pe strada Eroilor este de circa 50%, a mai spus consilierul, la același nivel fiind și decontarea cheltuielilor.

„La preluarea mandatului actualei administrații acesta era singurul proiect în derulare și te-ai fi așteptat să prezinte maxim interes din partea vechii administrații. Toată lumea poate sa vadă cât interes a fost. Bine, este mult spus proiect în derulare deoarece contractul de execuție era expirat când noua administrație a preluat conducerea, iar lucrările nu avansau. Așa cum se poate observa în teren, lucrarea este aproximativ 50% executată, iar decontarea cam tot pe acolo. Rămâne în discuție o situație de lucrări de aproximativ 800.000 de lei trimisă către Primărie chiar săptămâna aceasta. În momentul de față, constructorul lipsește de pe șantier și lucrările executate riscă să se deterioreze, iar asfaltul final pare tot mai departe”, a mai arătat Sergiu Leuce.

