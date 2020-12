Muncitorii trag din greu să termine lucrările din Piața Lucian Blaga. Boc: „Aseară pe la 10 încă lucrau”

Edilul spune că, până la finalizarea în întregime a lucrărilor, firma Diferit va fi penalizată pe fiecare zi peste termenul limită, care era data de 1 decembrie. În schimb, el spune că lucrările sunt de calitate, exprimându-și aprecierea pentru muncitorii care, „pe ploaie, pe zăpadă, pe frig au lucrat”.

„Chitanțierul curge. Rămân niște bănuți la primărie. Lucrarea e făcută de calitate, așa văd eu, recepția nu a fost făcută. S-au ținut de cuvânt că toată partea ce ține de carosabil să fie gata până la 1 decembrie. Mai rămâne partea de la Croco. Aseară, când am plecat de la Primărie, pe la 10, încă lucrau și mă bucur și îi admir pe oamenii care pe ploaie, pe zăpadă, pe frig au lucrat. Le-am mulțumit personal când am fost pe acolo. Firma are o problemă, că acea parte trebuia să fie gata până la 1 decembrie. Nu e gata, dar acum e în proporție de circa 85% partea aceea și cred că în zilele următoare va fi finalizată și ultima componentă a proiectului”, a spus primarul Emil Boc, la un post local de radio.

Statuia lui Woodrow Wilson, în Piața Lucian Blaga

În urma finalizării lucrărilor de modernizare, statuia unui fost președinte american va fi amplasată în Piața Lucian Blaga. Este vorba despre bustul celui de-al 28-lea președinte al Statelor Unite ale Americii, Woodrow Wilson (în funcție între 4 martie 1913 – 4 martie 1921).

Astfel, statuia de la Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca va fi mutată în Piața Lucian Blaga, în fața cafenelei Croco, potrivit primarului Emil Boc.

„Ne pregătim să aducem statuia lui Woodrow Wilson, președintele american care a contribuit enorm la realizarea României Mari. A fost decizia lui de a permite statelor care s-au desprins din țările care s-au desființat de a se constitui ca state de sine stătătoare”, a mai arătat edilul.

CITEȘTE ȘI