LUNA revine astăzi la Cluj-Napoca! Organizatorii au mutat locația

Organizatorii Lights On Romania au fost nevoiți să demonteze instalația din cauza prognozei meteo care a anunțat rafale puternice de vânt pentru zilele de joi și vineri. Instalația Museum of the Moon va fi disponibilă pe 5 și 6 decembrie în curtea Muzeului de Artă din Cluj-Napoca (Piața Unirii nr. 30) după ce în ultimele zile a fost prezentă în Piațeta Jean Calvin.

Cei care își doresc o poză cu LUNA o pot face între orrele 17 și 20 respectând toate recomandările în actualul context. Nu este permis accesul unor grupuri mai mari de 20 de persoane, iar fiecare vizitator are dreptul la 7 minute.

Instalați Lights On Cluj-Napoca

- MI-E DOR DE TINE & ȘI MIE, artworks by Asociația Daisler și Adi Bălan, powered by BCR - podul Elisabeta;

- Cerebrum, artwork by 6th Sense Interiors și Adi Bălan, powered by Endava - zona grupului statuar Școala Ardeleană (strada Mihail Kogălniceanu);

- Tunelul - artwork by Asociația Daisler și Silviu Ciora, powered by Betfair Romania Development - Bulevardul Eroilor (înspre Cinema Victoria);

- Breathe, artwork by Circus Lumineszenz (Austria), powered by SYKES Romania - Parcul Central Simion Bărnuțiu, pe aleea de lângă clădirea Universității de Artă și Design, spre Splaiul Independenței;

- Social Sparkles, artwork by Studio Toer (Olanda), powered by Daisler Print House - Parcul Central Simion Bărnuțiu, pe aleea de lângă clădirea Universității de Artă și Design;

- Oumua, artwork by Circus Lumineszenz (Austria), powered by Wolfpack Digital - Bulevardul Eroilor;

- TE AȘTEPT, artwork by Asociația Daisler și Adi Bălan, powered by BCR - clinica Ginecologie 1 din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Cluj.