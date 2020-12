Studentă a UBB Cluj, câştigătoarea marelui premiu pentru scurtmetraj la Festivalul Internaţional de Film de la Gijon

Scurtmetrajul „Să creşti sub un cireş amar” / „To Grow under an Old Cherry Tree”, realizat în perioada pandemiei de tânăra regizoare Agata Olteanu, a primit marele premiu în competiţia oficială a Festivalului Internaţional de Film de la Gijon.

Ajuns la cea de-a 38-a ediţie, festivalul este unul dintre cele mai importante evenimente de profil la nivel mondial, selecţia fiind printre cele luate în considerare şi pentru nominalizările la premiile Oscar.

Studentă în anul al treilea la specializarea Regie de Film şi TV a Facultăţii de Teatru şi Film din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB), Agata Olteanu şi-a început drumul în film prin acţiuni de voluntariat la diferite festivaluri din ţară, apoi prin participarea în secţiunea „Let's Go Digital” a Festivalului Internaţional de Film Transilvania. De atunci a experimentat mai multe formate audiovizuale, de la videoclip la fotografie şi instalaţii media.

„Să creşti sub un cireş amar” este un documentar realizat sub forma unui eseu video care surprinde viaţa de zi cu zi din timpul izolării prin întâmplări amuzante şi inconfortabile. Proiectul a fost realizat în mare parte doar cu ajutorul unui telefon mobil şi a fost coordonat de Radu Jude şi Adrian Sitaru.

„Aşa cum spun mereu, studenţii nu sunt, la UBB, beneficiari ai unui serviciu educaţional, ci partea activă a comunităţii UBB, arhitecţi, alături de cadrele didactice şi de cercetare, ai propriei educaţii. Vedem aici această comunitate excelând în zona artelor, ceea ne mă bucură şi onorează întreaga comunitate UBB”, afirmă rectorul UBB, prof. univ. dr. Daniel David.

