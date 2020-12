Sărbătorile de iarnă, in izolare! Ce spun autoritățile despre adunările în familie

Sărbătorile de iarnă din 2020 vor rămâne pentru totdeauna în istorie ca fiind cele mai triste din cauza pandemiei de COVID-19. Târgurile de Crăciun au fost interzise în toate orașele importante din țară, iar colindele și alte tradiții vechi vor trebui să mai aștepte un an în zonele rurale din coronavirusului.

OMS recomandă oamenilor întâlniri online de Crăciun

Organizația Mondială a Sănătății a transmis un mesaj de responsabilizare către întreaga populație pentru ceea ce înseamnă perioada sărbătorilor de iarnă: „Este incredibil de dificil pentru că, în special în perioada sărbătorilor, vrem foarte tare să fim cu familia noastră. Însă în unele cazuri, a nu avea o mare reuniune de familie este opţiunea cea mai sigură. O variantă sunt întâlnirile virtuale în mediul online”, a subliniat Maria Van Kerkhove, însărcinată cu gestionarea pandemiei în cadrul OMS.

Emil Boc a făcut și el un apel către toți clujenii afectați de pandemia de COVID-19: „Dragi clujeni, sper ca iluminatul deschis azi să vă aducă un pic de optimism și să trecem mai repede peste aceasta perioadă atât de dificilă! Vă rog să respectați în continuare măsurile dispuse de către autorități - distanțare fizica, mască, igienp - pentru a proteja sănătatea fiecăruia dintre noi precum și pentru a apăra locurile de munca!”, a transmis Emil Boc după aprinderea iluminatului în Cluj-Napoca.

Pandemia schimbă regulile de Crăciun

Multe localități sunt în continuare în izolare din cauza pandemiei de COVID-19, iar oamenii nu au voie să părăsească domiciliul fără un motiv întemeiat. În plus, la nivel național, traficul este restricționat între orele 23:00 și 5:00 pentru evitarea răspândirii coronavirusului.

Goana după cadouri se va muta și ea în mediul online în acest an din numărului mare de cazuri de coronavirus. Elevii vor avea vacanță de Crăciun trei săptămâni chiar dacă au studiat de acasă în ultimele luni.

Românii nu vor fi ținuți în case de Crăciun

Creșterea numărului de cazuri de COVID-19 a fost stopată în ultimele zile prin măsurile de carantinare în zonele infectate, iar acest lucru salvează România de un nou lockdown în prag de sărbători.

„Sărbătorile vor avea loc, aşa cum au loc în fiecare an, fiindcă sunt sărbătorile noastre. Însă, în acest an, vor fi sub semnul pandemiei, asta însemnând că vor trebui respectate toate măsurile care la momentul respectiv sunt în vigoare şi, cu siguranţă, marile petreceri nu vor putea să aibă loc de această dată, cum foarte multe excursii, probabil, nu vor putea fi organizate. Dar Crăciunul vine şi aşa”, afirma Klaus Iohannis, la mijlocul lui noiembrie.