Rata de infectare cu COVID19 a scăzut atât în județ, cât și în Cluj-Napoca. Boc: „Situația este sub control, dar rog clujenii să nu se relaxeze”

În ultimele zile rata de infectare a scăzut atât în județul Cluj, cât și în Municipiul Cluj-Napoca. Primarul Emil Boc a spus că direcția în care ne îndreptăm este una bună, dar nu trebuie să ne relaxăm.

„Avem situația sub control la Cluj, momentan. Rata județului a scăzut sub 7 la mia de locuitori, iar municipiul Cluj-Napoca a ajuns la rata de infectare sub 8. Direcția este descrescătoare de vreo 5 zile. Asta înseamnă că deciziile pe care le-am luat până acum sunt bune. Cu toate acestea nu trebuie să ne relaxăm. Medicii au ajuns la epuizare și presiunea pe sistemul sanitar este uriașă. Până acum am reușit să ținem orașul în afara carantinei și nu a fost ușor acest lucru. Încercăm să ținem sub control și situația economică, deja mulți oameni și-au pierdut locul de muncă. Am o rugăminte la clujeni, să respecte în continuare regulile. Important este că ne îndreptăm spre o direcție mai bună, dar nu trebuie să ne realxăm”, a declarat Emil Boc la un post de radio.

De asemnea, vineri va avea loc o ședință de consiliu local în care se va discuta alocarea unui buget de un milion de lei pentru spitalele din Cluj.

„Vineri vom avea o ședință de consiliu local unde vom discuta despre alocarea unui buget pentru spitale, inclusiv pentru Boli infecțioase și pentru Institutul Inimii. Vom aloca în jur de un milion de lei pentru aceste spitale. Încercăm să îi sprijinim în această perioadă cu tot ceea ce putem, pentru că știm cât de dificilă este această perioadă. Trebuie să fim solidari, să respectăm toate regulile sanitare”, a mai adăugat primarul Clujului.

CITEȘTE ȘI: