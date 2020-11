Aurelia Cristea, fost ministru în guvernul Ponta, a fost depistată cu COVID19

Aurelia Cristea a făcut anunțul pe pagina sa de Facebook, arătând că nu are o formă gravă a infecției, însă „dar nici placută nu a fost până acum”.

„Iniţial am vrut să scriu că sunt într-o relaţie, dar aici pe facebook relaţiile sunt setate cu inimioare (poate nu m-am priceput eu). Relaţia mea nu e însă una de iubire ci una de lupta cu COVID-19. A 6-a zi. Nu este o formă gravă, dar nici plăcută nu a fost până acum.

Am respectat toate măsurile, am purtat mască, am evitat deplasări în oraş şi întâlniri, am lucrat de acasă. Nu ştiu cum ne-am ales cu virusul, medicii spun ca e transmitere comunitară, sunt mulţi asimptomatici.

M-am testat imediat ce am avut simptome şi m-am autoizolat. Ne îngrijim acasă, trei membri ai familiei. Aşteptăm rezultatul pentru al patrulea. Unul singur e negativ până acum.

Ce vreau să spun este că evoluţia este diferită de la o zi la alta, pe când crezi ca eşti mai bine te loveşte din nou. O să fie bine!

DSP Cluj, Medicul de familie, Spitalul de Boli Infecţioase Cluj au fost interlocutori de nădejde în această perioadă. Vreau să le mulţumesc pe această cale pentru profesionalism şi empatie.

Aveţi grijă de voi, de cei dragi! Sănatate tuturor! Şi continuaţi să respectaţi măsurile de prevenire!”, transmite Aurelia Cristea.

