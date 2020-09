Kaufland încearcă să mușamalizeze un incident petrecut în magazinul din Mănăștur. O femeie a fost scoasă din magazin cu forța după ce a alunecat pe ulei

Femeia în vârstă se deplasa către casa de marcat în momentul în care a alunecat în zona acoperită cu ulei. Angajații Kaufland nu au marcat zona periculoasă cu indicatorul care se folosește în astfel de situații, iar femeia avea să ajungă la spital în urma incidentului, dar nu cum și-ar fi imaginat ea.

Victima și-a luxat mâna și are nevoie de o proteză pentru mână pe care trebuie să o poarte 6 săptămâni. Angajații Kaufland nu i-au asigurat primul ajutor femeii rănite și au preferat să se asigure că este scoasă din magazin și ulterior chemată ambulanța, astfel încât să încerce să mute incidentul în afara magazinului pentru a fi scutiți de orice vină.

Un apropiat al femeii a povestit pentru Monitorul de Cluj întâmplarea, dar și cât de bine sunt instruiți angajații Kaufland pentru a ascunde astfel de evenimente.

„Kaufland nu a chemat ambulanța sau paznicul. Nu i-a acordat nimeni ajutor femeii, deși în mod normal sunt gata instruiți să intervină. Kaufland încearcă să se spele pe mâini și nu au întocmit un proces verbal așa cum era normal. Ei nu au chemat ambulanța decât după ce s-au asgiurat că femeia a ieșit din clădire pentru a nu avea ei probleme. Cei de la Kaufland refuză să comunice prin căile de comunicare legale și răspund doar la un număr de telefon la care nu poți suna înapoi. Ei nu lasă urme când vorbești cu ei. Abia am reușit să înregistrez cererea de deblocarea a imaginilor video după lungi apeluri”, ne-a explicat apropiatul familiei care este avocat de meserie.

„Omul de rând nu are ce face într-un astfel de incident. Toți angajați lor sunt bine pregătiți pentru astfel de momente și încearcă să ascundă totul cât mai repede o problemă. Oamenii simpli sunt păcăliți de Kaufland, deoarece ei nu lasă urme sau probe. Personalul Kaufland e atât de bine instruit încât scot persoanele accidentate afară și cheamă de afară ambulanța. E foarte important ca oamenii care se accidentează în Kaufland să nu iasă afară și să cheme de acolo ambulanța. E important ca victima să ceară procesul verbal de la paznic, deoarece ei la finalul schimbului vor consemna că nu s-au produs incidente în interiorul incintei”, ne-a mai spus apropiatul.

„Doamna a avut nevoie de 5 zile de spitalizare, iar zilele de îngrijiri medicale sunt în curs. Cel puțin șase săptămâni are nevoie de proteza respectivă. Momentan nu putem spune ce despăgubiri am putea să cerem, deoarece nu știm cum va decurge recuperarea. Cel mai mult ne-a deranjat că reprezentanții Kaufland nu ne-au întrebat nici cum se simte, nici dacă are nevoie de ajutor sau să achite proteza. Ei au avut de la început o poziție rece și au încercată să se spele pe mâini”, a mai adăugat apropiatul victimei.

Atitudinea Kaufland, confirmată și de unul dintre directori

Monitorul de Cluj a încercat să obțină un punct de vedere oficial de la Cătalina Eugenia Iancu, Director - Departament Legal & Compliance, însă acest lucru nu a fost posibil. Iancu s-a arătat extrem de iritată de faptul că Monitorul de Cluj a încercat să solicite un punct de vedere și a închis apelul telefonic după doar câteva secunde fără să ofere un punct de vedere oficial.