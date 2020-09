Cuplurile de aur 2020. Zodiile care sunt mai puternice împreună

Anul trecut, cuplul de aur a fost format din Fecioară și Scorpion, iar în 2018 din Fecioară și leu. Astfel, Fecioara continuă să fie favorita astrelor în în acest an, însă acest nativ va fi nevoit să-și schimbe partenerul ca să poată cuceri lumea. Pentru a avea succes după succes, cuplul acestui an este format din Fecioară și Berbec.

Cuplul de aur al anului 2020: Fecioara șiBerbecul

Astfel, Berbecul intră sub protecție divină, iar perechea pe care o face cu Fecioara va fi una care va sparge toate tiparele. Berbecul are înflăcărarea, pasiunea și determinarea de care are nevoie un nativ Fecioară, iar persoana născută în zodia de pământ are ca puncte forte comunicarea, inteligența intuitivă și anduranța.

Sunt printre nativii care pot face mulți bani împreună, dacă ales să se ajute.

Fecioara, favorita astrelor până în 2027

Berbecul este extrem de încăpățânat, însă Fecioara reușește să înțeleagă acest tip de încăpățânare, căci și acest nativ are momente în care nu vrea să renunțe ușor la ideile sale.

Cei doi se potrivesc de minune când vine vorba despre o rețetă a succesului care să dea roade. Fecioara vine cu idei geniale și cu capacitate de muncă, iar Berbecul vine cu rezistența și cu designul pașilor ce trebuie făcuți pentru ca totul să iasă perfect.

Cuplurile de aur din următorii ani. Fecioara rămâne favorita astrelor

-Cuplul de aur din 2021: Fecioară și Leu (Leul revine după o absență de doi ani)

-Cuplul de aur din 2022: Fecioară și Taur (Taurul a mai avut această onoare în 2015)

-Cuplul de aur din 2023: Fecioară și Berbec (Nativul de foc revine)

-Cuplul de aur din 2024: Fecioară și Gemeni (Favorizați cei din domeniul artistic)

-Cuplul de aur din 2025: Fecioară și Leu (Leul vine în 2025 cu banii, iar Fecioara cu ideile)

-Cuplul de aur din 2026: Fecioară și Rac ( În special pentru persoanele care activează în domeniul științelor exacte)

-Cuplul de aur din 2027: Scorpion și Taur (Taurul este șeful, iar Scorpionul executantul)

