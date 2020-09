Primar din Cluj, condamnat DEFINITIV la închisoare, în săptămâna dinaintea alegerilor locale

Este vorba despre primarul comunei Beliș, Viorel Matiș, care a fost condamnat, în 9 aprilie 2020, de Tribunalul Cluj la un an și patru luni de închisoare cu suspendare după ce a fost găsit vinovat pentru dare de mită.

Edilul a atacat decizia formulată de tribunal, însă Curtea de Apel a respins ca nefondat apelul lui Viorel Matiș asupra sentinței. Sentința pronunțată de Curtea de apel în ședința de luni, 21 septembrie, este definitivă.

„În temeiul art. 421 pct. 1 lit. b din Codul de procedură penală respinge ca nefondat apelul declarat de către inculpatul M.V. - împotriva sentinţei penale nr. 114 din 9 aprilie 2020 a Tribunalului Cluj. În baza art.272 C.pr.pen. stabileşte în favoarea Baroului Cluj suma de 220 lei, onorariu parţial apărător din oficiu, ce se va plăti din FMJ pentru av. M.D.I.. În baza art.275 alin.2 C.pr.pen. obligă inculpatul apelant să plătească în favoarea statului suma de 400 lei, reprezentând cheltuieli judiciare. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică din 21 septembrie 2020”, arată Curtea de Apel Cluj.

Pe lângă condamnarea la un an și patru luni de închisoare cu suspendare, primarul Viorel Matiș este obligat să presteze timp de 60 de zile muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Primăriei Huedin sau la Primăria comunei Mănăstireni.

Primarul Viorel Matiş a fost trimis în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj pentru dare de mită. Din cercetări a rezultat faptul că acesta a înmânat, în perioada noiembrie 2017 – martie 2018, suma între 1.000 de lei şi 200 de euro unei persoane care se pretindea a fi ziarist pentru ca acesta să nu publice articole defăimătoare la adresa sa. Persoana căreia i-ar fi dat banii primarul din Beliș deține un blog, însă nu face parte din nicio organizație profesională a jurnaliștilor. Hotărârea nu este definitivă, putând fi atacată cu apel.

„Condamnă pe inculpatul MV, la pedeapsa de: 1 (un) an şi 4 ( patru ) luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de dare de mită, prev. de art. 290 al. 1 C.pen. rap. la art. 308 al. 1 C.pen. cu art. 35 al.1 C.pen. În temeiul art. 91 C.pen. dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei şi stabileşte un termen de supraveghere de 2 ani, conform dispoziţiilor art. 92 C.pen. (...) În temeiul art. 93 alin. 3 C.pen., pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Primăriei or. Huedin sau la Primăria com. Mănăstireni pe o perioadă de 60 de zile lucrătoare, cu respectarea dispoziţiilor Legii 253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative şi a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare”, se arată în minuta Tribunalului Cluj.

