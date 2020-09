Șoferii clujeni au uitat complet de reguli. Au fost prinși băuți și fără permis!

Miercuri evenimentele din stradă au început la orele amiezii, când polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca au depistat un bărbat în vârstă de 40 de ani care se deplasa cu un autoturism pe strada Aurel Vlaicu, însă fără a deține un permis de conducere. Astfel, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, cercetările continuând sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „conducerea unui vehicul fără permis de conducere”, faptă prevăzută și pedepsită de Codul Penal, a transmis IPJ Cluj.

Șoferii au uitat de permis

Aceeași poveste s-a aplicat și în cazul unui tânăr de 26 de ani, din comuna Gilău, care se deplasa cu un autoturism pe DN1 E60, fără a deține permis de conducere.

Un tânăr de 27 de ani, din comuna Baciu, a fost reținut pentru 24 de ore de polițiștii din cadrul Secției 3 Poliție Rurală Baciu, fiind cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor e punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat și conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

Accidente din cauza alcoolului

Luni, după lăsarea serii, șoferii au ieșit cu mașinile în stradă, după ce au consumat alcool. Astfel, polițiștii din cadrul Poliției Rurală Florești au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier în urma căruia au rezultat pagube materiale, pe strada Teilor, din localitatea Florești.

La locul accidentului a fost găsit un bărbat, în vârstă de 62 de ani, căruia, în urma testării cu aparatul etilotest, i-a rezultat o concentrație de peste 1.10 mg/ l alcool pur în aerul expirat. Astfel, acesta a fost transportat la o unitate medicală în vederea recoltării probelor biologice pentru stabilirea alcoolemiei și este cercetat pentru săvârșirea acțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe, a transmis IPJ Cluj.

Lista șoferilor care au uitat de reguli continuă. Noaptea trecută, înainte de miezul nopții, Poliția Rurală Florești au depistat un șofer de 38 de ani, din Cluj-Napoca, care se deplasa pe strada Eroilor din comuna Florești, aflându-se sub influența băuturilor alcoolice. Rezultatul aparatului etilotest a fost de 0.55 mg/l alcool pur în aer expirat. În cauză, se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau altor substanțe.

