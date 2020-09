Surzii, afectați grav de lipsa comunicării în pandemie. „Unii nu vor să își dea masca jos, alții refuză să scrie ca să comunicăm”

Comunicarea în plină pandemie este foarte dificilă pentru persoanele cu deficiență de auz. „Produce teamă, dezamăgire, sentimente de neliniște și frustare, fiind că gura este acoperită cu masca”, ei nemaiputând să citească pe buze, ne spune Laurențiu Necșe, președintele Asociației Naționale a Surzilor din România, Filiala Cluj, care este totodată, o persoană cu deficiență de auz.

Pe timp de pandemie, Laurențiu Necșe a încercat să găsească soluții pentru toate dificultățile care au venit în calea membrilor Filialei Surzilor de la Cluj, care suferă de deficiență de auz.

„Împreună cu colegele mele, am făcut informări în mediul online și am contactat persoanele cu deficienta de auz din cadrul asociației pentru a le putea sprijini în toate formele posibile. De asemenea, am luat legătura și s-au oferit servicii de interpretare în limbaj mimico-gestual video”, adaugă președintele ANSR Cluj.

Comunicarea cu auzitorii, extrem de dificilă, în special la magazine

Purtarea măștii reprezintă o barieră în comunicarea dintre surzi și auzitori. Multe persoane cu deficiență de auz nu reușeșc să poarte în mod eficient o conversație din cauza lipsei auzului și a faptului că persoanele din jur poartă mască, cei mai mulți refuzând chiar să îi ajute pe surzi să înțeleagă ce vor să spun.

„Înțeleg foarte bine importanța folosirii măștii și a măsurilor luate pentru distanțarea socială, însă dacă înainte de pandemie ne descurcam la magazine sau la activități simple fără interpret și citeam de pe buze, în această perioadă întâmpinăm probleme mari și în comunicarea simplă. Deoarece nu mai avem posibilitatea de a citi de pe buze, iar multe persoane nu sunt dispuse să ne scrie ce vor să ne transmită”, declară Laurențiu Necșe pentru Monitorul de Cluj.

Așadar, în majoritatea locurilor surzii sunt excluși și achiziționarea bunurilor necesare devine tot mai grea pentru ei.

„Barierele de comunicare au fost consolidate, sentimente negative au fost resimțite printre persoanele cu deficiență de auz, de exemplu la magazine, la farmacii, la piață, etc. Unii nu vor să își dea masca jos, alții refuză să scrie, pentru a comunica împreună cu noi.”

Multe persoane cu deficiență de auz au rămas fără loc de muncă în pandemie

Numeroase persoane cu deficiență de auz și-au pierdut locurile de muncă în perioada pandemiei, conform ANSR Cluj. Pe lângă faptul că pentru ei colaborarea cu oamenii din jur și procurarea strictului necesar a devenit dificilă, au fost afectați puternic și la nivel financiar.

„Mai multe persoane cu deficiență de auz și-au pierdut locurile de muncă fiind afectați la nivel financiar, alții au fost nevoiți să stea în casă, în starea de urgență, iar lipsa accesului la informații afectează din plin fiecare persoană cu deficiență de auz”, spune președintele.

Astfel, pentru a-i ajuta ajuta, Filiala Surzilor Cluj la nivel loca, și ANSR la nivel național, au desfășurat diverse sesiuni de informare prin videoclipuri înregistrate și apeluri video. Acestea sunt destinate informării, dar surzii pot apela și pentru a primi o mână de ajutor la cumpărături și în înțelegerea cu alte persoane.

„Totodată, în timpul stării de urgență și a stării de alertă, atât eu ca președinte, cât și colegele mele, am menținut legătură cu membrii asociației în vederea oferirii de sprijin la cumpărături, oferirea de suport emoțional, cât și facilitarea comunicării între persoanele cu deficiență de auz și instituții sau firme private.”

Dar de cele mai multe ori auzitorii ignoră importanța pe care o are interpretul specializat pe limbajul mimico-gestual, fapt care îngreunează comunicarea cu persoanele cu deficiență de auz. Ele trebuie să solicite interpretul de fiecare dată când întâmpină un moment dificil de acest fel.

„În majoritatea cazurilor, ANSR Filiala Cluj intervine și se oferă să medieze relația, să interpreteze în limbaj mimico-gestual, însă credem că ar fi mai ușor pentru persoanele cu deficiență de auz dacă instituțiile ar apela direct la noi pentru interpretarea în limbaj mimico-gestual și ar oferi o șansă egala la comunicare și informare”, adaugă președintele filialei de la Cluj.

Persoanele cu deficiență de auz în perioada pandemică depind de mijloacele de comunicare online, acestea dovedindu-se extrem de benefice în situațiile complicate cu care se întâlnesc.

