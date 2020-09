Târg caritabil pentru o șansă la viață

Alexandra este o fetiță de doar 11 luni , care duce pe umeri o luptă grea cu o boală necruțătoare: Amiotrofie Spinală Tip 1, iar singura ei șansă pentru a fi salvată este tratamentul Zolgensma, care este cunoscut ca cel mai scump medicament din lume. Acesta costă 2,1 milioane de dolari.

Târgul caritabil „Save Alexa”

Cei care doresc să o ajute pe micuța Alexandra să poată beneficia de singurul tratament care îi poate salva viața, sunt invitați să participe la târgul caritabil organizat în special pentru această cauză.

Acesta va avea loc weekendul viitor, între 19 și 20 septembrie, între orele 11-19, respectiv 10-18, pe platoul din fața aulei de la USAMV.

La târg se vor putea achiziționa haine, accesorii, jucării, electrocasnice și multe altele. Pe lângă aceste lucruri, participanții se vor putea bucura și de alte activități pentru copii, precum pictura pe față, tatuaje și tombole unde se vor câștiga premii.

Toate fondurile obținute de pe urma vânzărilor și activităților din cadrul târgului vor fi donate pentru tratamentul Alexandrei.

Strigătul de ajutor al unei mame

„Eu sunt Verginia, iar ea este fetița mea, Alexa. La scurt timp după naștere, Alexa a fost diagnosticată cu o boală cruntă și fatală: Amiotrofie Spinală Tip 1. Fără tratament, speranța ei de viață este de maxim 2 ani, iar ea va împlini 1 an în doar câteva săptămâni. Există o speranță pentru Alexa, un tratament care poate opri boala, însă acesta costă 2,1 milioane de dolari. Până acum, împreună cu mulți oameni minunați, am reușit să ajungem la 34% din suma necesară. Doar cu ajutorul vostru putem reuși să îi oferim o șansă la viață! Vă rugăm, intrați pe grupul „Save Alexa” unde puteți vinde și cumpăra produse frumoase în scop caritabil sau participa la tombole cu premii extraordinare, precum un Renault Clio. Vă rugăm din suflet să ne fiți alături!”, a transmis mama Alexandrei.

„Toți copiii au loc sub soare, însă ca Alexandra să trăiască, ea trebuie să plătească cel mai scump tratament din lume.”

„Pe Alexandra am găsit-o pe Facebook dintr-o întâmplare. Văzând licitațiile și ce se întâmplă, am încercat să facem și la Cluj. A fost greu și suntem recunoscători celor de la USAMV pentru acces, deoarece am făcut cereri la Primărie și aceasta nu a putut ajuta. Am dorit să facem târgul, inițial, în Parcul Mare sau în Centru dar nu a fost posibil. La târg se vor vinde produse donate în stare bună, noi, cu eticheta, din categoriile pentru copii, adulți. Produsele vor fi diversificate, de la haine, cărți, bijuterii, obiecte de decor. Încercăm să atragem producători locali, care să vină cu standuri, cu produse, precum gemuri, brânzeturi, făcute în casă. Încercăm să aducem și standuri cu lavandă. Mai avem donate produse de dentiție, pentru albirea și îngrijirea dinților, iar de asemenea, produse pentru mămici”, a declarat Kriszta Tutas, organizatoarea târgului.