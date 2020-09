Un parlamentar clujean susține că a fost amenințat cu moartea de un pădurar-VIDEO

Parlamentarul clujean susține că a fost amenințat cu moartea după ce a descoperit tăieri ilegale în pădurile din Cluj. După spusele lui Mihai Goțiu, același pădurar l-a urmărit și anul trecut, încercând să îl oprească să nu ajungă în pădure.

„Mesajul a venit după ce acelaşi pădurar ne urmărise şi la urcare şi încercase să ne oprească să ajungem în pădure. De altfel, documentarea am făcut-o după ce zilele trecute am primit informaţii conform cărora inspectori ai Gărzii Forestiere Cluj ar fi fost ameninţaţi pentru a stopa un control în zonă!”, explică parlamentarul printr-o postare făcută pe Facebook.

Acum două săptămâni, Mihai Goțiu a început documentările despre una dintre cele mai mari tăieri ilegale de păduri din România în ultimul deceniu. După postarea filmulețelor pe Facebook, oamenii au început să semnaleze și alte tăieri ilegale din județul Cluj. Parlamentarul afirmă că a fost sesizată Garda Forestieră Cluj pentru a începe un control, dar după ce au depistat primele cioate tăiate, inspectorii Gărzii au fost amenințați de către pădurarii ocolului silvic.

„Acesta a fost motivul pentru care am luat legătura cu Horea Petrehuș, rugându-l să mergem pe teren. Am ajuns de dimineață. Cum am intrat în zona roșie ne-am trezit cu un 4x4 care ne urmărea. Pădurarul din mașină ne-a luat la rost că, vezi Doamne, ce căutăm noi acolo fără să-l anunțăm și de ce avem o securice cu noi! Când am vrut să-i cer detalii, a întins-o”, a scris Mihai Goțiu.

Parlamentarul afirmă că a găsit urme de sodă caustică pe cioatele copacilor care au fost tăiați. Potrivit unor oameni din domeniu, substanța ar fi folosită în mod expres pentru a induce în eroare un control superficial. Mihai Goțiu povestește cum la întoarcerea din pădure s-a întâlnit cu un pădurar care i-ar fi urmărit pe cei doi.

„La întoarcere, a reapărut același pădurar. L-a chemat pe Horea ”să-i spună ceva la ureche”. I-a zis un singur lucru, pe geamul mașinii: să-și amintească de ziua de 2 noiembrie a anului trecut (!?). După care, în momentul în care am vrut să-i pun mai multe întrebări, a accelerat și a demarat în tromba”, spune Mihai Goțiu.

Parlamentarul susține că va sesiza Ministerul și Garda Forestiră pentru a face un control mai amănunțit pe toată zona.

