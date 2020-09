VIDEO EXCLUSIV. Bătaie pe un loc de parcare între două femei la coafor în Florești sub ochii uui copil

O scenă incredibilă s-a petrecut joi, 3 septembrie, pe strada Avran Iancu din Florești. O tânără a fost bătută e proprietara unui salon de cosmetică și coafor pentru că a îndrăznit să ceară unei cliente să își mute mașina de pe locul de parcare deținut de ea.

„Pe 3 septembrie, în jurul orei 13:45, am venit acasă pentru puțini timp, dar locul meu de parcare era ocupat de o mașină de Sălaj. Am pus poza cu mașina pe grupul blocului în ideea că poate se sesizează cineva și o să fie eliberat loul. Nimeni nu s-a sesizat cu nimic. Ulteior am intrat în salon și am întrebat politicos dacă știu ceva despre mașina parcată acolo. Toată lumea s-a făcut că plouă. După cinci minute o angajată a sunat-o pe pe proprietara salonului pentru a povesti întâmplarea”, a povestit victima pentru Monitorul de Cluj.

Patroana salonului a împărțit pumni sub ochii fiicei sale de 4 ani

Patroana salonului nu a ținut cont că este împreună cu fiica ei și s-a năpustit cu pumnii și picioarele asupra victimei în parcarea salonului de înfrumusețare.

„După mai multe discuții contradictorii între noi, ceea ce era de așteptat, am fost amenințată și bătută într-un final. Ea a dedus că am jignit-o pe fetița ei, dar eu doar i-am atras atenția că nu se face așa ceva în prezența unui minor”, a mai povestit victima.

Victima și-a scos certificat medico-legal și urmează să depună plângere penală

Femeia bătută s-a ales cu ochiul vânăt, buza spartă și mai multe zgârieturi la nivelul feței, motiv pentru care a decis să prezinte la un medic specialist pentru îngrijri.

„Momentan dețin acte medico-legale și voi continua investigațiile medicale. Incidetenul mi-a provocat hemoragie oculară și a fost nevoie de intervenția medicului oftalmolog pentru a-mi anesteziat ochiul total. Am vânătăi la membrele inferioare după ce m-a lovit cu piciorul chiar sub ochii fetiței ei de 4 ani. Urmează să depun luni o plângere penală la procuratură.”, a explicat victima.