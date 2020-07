Vremea iulie 2020: se anunta canicula extrema! Cat de cald va fi in Romania

Vremea iulie 2020: Directorul Administratiei Nationale de Meteorologie, Elena Mateescu, spune ca acest an va fi unul al extremelor si ca luna iulie va fi caracterizata de o seceta puternica, dar ca se vor produce si vijelii cu caderi de grindina.

Oficialul avertizeaza ca anul 2020 va fi unul dintre cele mai calduroase din istorie si ca temperaturile vor depasi valori record.

Vremea iulie 2020: ce temperaturi se vor inregistra

Elena Mateescu, directorul ANM, spune ca in aceasta luna vom avea frecvent temperaturi de 36 - 37 de grade Celsius.

„Ne aşteptam la un an al extremelor meteorologice. După 8 luni de secetă, am avut 2 luni cu cantităţi abundente de precipitaţii. Săptămâna viitoare (săptămâna curentă - n.r.) va fi caniculă. Va fi un an al extremelor meteorologice. E posibil să avem 36, chiar 37 de grade Celsius”, a spus Elena Mateescu.

