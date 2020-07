Reglare termopane vara: cum reglezi geamurile pentru vara

Reglare termopane vara: aceasta este o optiune necunoscuta pentru multi dintre cei care au termopane, dar care ar trebui facuta in mod normal de doua ori pe an, pentru a asigura o durata de viata indelungata a geamurilor.

Eficienta unor ferestre termopan sta si in felul in care sunt ingrijite, de aceea este important ca in functie de sezon sa facem reglajele necesare.

Reglare termopane vara: pasii pentru a pune geamurile pe modul de vara

Indiferent de tipul si de firma producatoare, toate geamurile si usile termopan au pe laterale, pe acea dunga metalica ce se intinde de jur imprejurul tocurilor, cate un imbus de reglaj. Acest imbus poate avea diverse forme: fie este hexagonal, fie este drept, fie este sub forma unui tamburus oblic.

