Pericol pe strada Măceșului. Mașinile circulă cu viteze ULUITOARE și pot lovi oamenii și căprioarele care trec prin zonă

Clujenii care locuiesc pe strada Măceșului au făcut numeroase cereri să se monteze praguri de sol în zona în care locuiesc, încă cererile, de mai bine de un an, au fost lăsate fără răspuns. Oamenii se tem că din cauza mașinilor care circulă cu viteze amețitoare, căprioarele care sunt văzute des prin zonă pot să fie lovite sau, mai rău, chiar oameni.

„Azi pe Măceșului mi-a sărit în față (eram pe trotuar) un pui de căprioară. Toată lumea din zonă știe că e culoar de traversat pentru căprioare. Din păcate, se circulă pe strada Măcesului cu peste 100 km/oră. Pe strada traversează căprioare, cerbi, pui de căprioare. Am semnalat pe MyCluj că vor muri animale și oameni din cauza vitezei. Am fost sfătuită ce să fac pentru a reduce viteza. Din 25 iunie 2019 am depus la Primărie 29 de cereri pentru montarea unir praguri de sol. Am fost la Primărie și mi se spune foarte amabil că este în volumul 9 cererea mea, dar nu se întrunește comisia pentru siguranța circulației și nu se face nimic”, a spus Georgeta Mihaiela Opriș, o clujeancă.

Mașinile circulă cu viteză

De asemenea, oamenii se plâng că există numeroase probleme în zonă: lipsa trecerilor de pietoni, trotuare înguste, iar reprezentanțele de mașini care au sediul în zonă testează mașinile pe stradă și circulă cu viteză mare.

„Casele vibrează și se crapă. Sunt depuse reclamații la Primărie. Trotuarele sunt extrem de înguste în unele zone, așa a ieșit la asfaltare, înțelegem, dar ne omoară mașinile! Am cerut echipaj de poliție cu radar să stea pe stradă, dar nimic. Încă din 2014 există plângeri pentru viteză excesivă!”, a adăugat femeia.

