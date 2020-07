Familiile din Șomcutu Mic, afectate de inundații, vor primi aproape 40.000 de lei

„În zona Șomcutu Mic am avut probleme destul de mari, niciodată nu am văzut viituri așa mari în zona respectivă. În fiecare zonă de podeț sau pod am avut mari probleme. N-am stat indiferent, împreună cu SADP am fost la fața locului și s-a lucrat toată noaptea pentru a debloca drumul județean, pentru a curăța curțile. Au fost familii foarte afectate. Când au fost situații similare la incendii, am venit în ajutor pentru că așa e normal. În acest context, am făcut evaluări la cele nouă familii. Aproximativ 50% din acele pagube le suportăm noi din bugetul local. Suma totală o aveți în față (n.r. – în dosarele de ședință) – 38.800 lei”, a explicat primarul Morar Costan, potrivit Dej24.

Proiectul de hotărâre a fost votat în unanimitate, astfel că cele nouă familii din Șomcutu Mic – afectate de inundații – vor fi ajutate de municipalitate.

