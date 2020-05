Voluntarii „Vă ajutăm din Cluj” au sprijinit sute de persoane şi instituţii în timpul pandemiei

„În primele 32 zile de la lansare, 92 de voluntari s-au alăturat iniţiativei Vă ajutăm din Cluj şi au contribuit la distribuirea în condiţii de risc minim de contaminare a 537 pachete cu alimente şi medicamente către 345 beneficiari persoane fizice. De asemenea, personalul din mai mult de 100 de instituţii a fost sprijinit prin donarea a 14.500 de echipamente de protecţie. Până la data de 25 aprilie s-au cheltuit 31.947 lei din donaţiile primite (35.248 lei) în cadrul celor 9 acţiuni întreprinse”, se arată într-un comunicat transmis, vineri, de VAdC.



„Vă ajutăm din Cluj” este o mişcare civică înfiinţată pe 16 martie de către asociaţiile VeDem Just, Civic Suport şi Clujul Sustenabil, la care s-au alăturat CPVP - Center for Peace and Violence Prevention şi Asociaţia Daisler. Scopul mişcării este acela de a ajuta persoanele vârstnice şi cele vulnerabile la COVID-19 procurând contra cost produsele alimentare şi medicamentele de strictă necesitate.



„Vă ajutăm din Cluj a început să fie solicitată încă din primele zile, via dispecerat şi grupul de Facebook, pentru mult mai multe nevoi decât cele adresate prin acţiunile lansate iniţial, respectiv livrarea de alimente şi medicamente persoanelor vulnerabile. Cele mai frecvente solicitări primite sunt cele privind nevoile bătrânilor fără resurse financiare, copiilor internaţi, ale cadrelor medicale lipsite de echipamente de protecţie, ale membrilor comunităţilor izolate fără acces la magazine şi farmacii, diversificarea produselor livrate şi consilierea în contextul răspândirii COVID-19. Astfel, cu respect faţă de procedura de protecţie şi siguranţă dezvoltată, VAdC a pregătit şi lansat noi acţiuni răspunzând nevoilor exprimate direct de cetăţeni: donaţii echipamente de protecţie pentru cadrele medicale, coşul de primăvară, o masă caldă pentru medici şi pentru copii internaţi, donaţii pachete cu produse de bază, pentru Paşte, proiectul Ajută un bunic, livrare medicamente pentru pacienţii înscrişi în programe naţionale de sănătate, voluntariat în cadrul proiectului Auchan - amenajarea Unităţii de Suport Medical din Sala Polivalentă Cluj”, se mai arată în comunicat.