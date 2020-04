Ai PESTE 65 de ani? Între ce ore vei putea ieși din casă? Reglementări noi pentru vârstnici!

Persoanele de peste 65 de ani pot, de luni, să iasă din casă în două intervale orare: 7,00 - 11,00 şi 19,00 - 22,00, a anunţat preşedintele Klaus Iohannis.

„A doua temă este legată de persoanele peste 65 de ani, care acum pot ieși doar între anumite ore. Începând de azi se va schimba acest interval: persoanele peste 65 de ani vor avea la dispoziție două intervale: de la 7 la 11 și de la 19 la 22 când vor putea să iasă din casă – pentru cumpărături sau mișcare în jurul casei”, a anunțat Klaus Iohannis, în cadrul unei conferințe de presă.

În prezent, persoanele vârstnice pot ieși din casă doar în intervalul orar 11-13, conform Ordonanței Militare.

Conferința de presă a avut loc la finalul unei ședințe privind măsurile de gestionare a epidemiei, la care au participat prim-ministrul Ludovic Orban, Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, Ministrul Educației și Cercetării, Monica Anisie și șeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Interne, Raed Arafat.- S-a decis ca in acest an scolar sa nu se deschida scolile. Nu se va mai intoarce elevul fizic la cursuri. Anul scolar. se va inchieia pe 12 iunie. Elevii vor avea mediile incheiate cu notele pe care le au acum. In cazuri exceptionale se mai poate face o evaluare. Scolile se vor redeschide in septembrie cand incepe noul an scolar.

