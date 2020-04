Hotelurile, barurile si restaurantele, inchise pana la Craciun. Tara in care guvernul tocmai a facut anuntul

Hotelurile, barurile si restaurantele din Spania ar putea ramane inchise pana la Craciun. Anuntul facut de ministrul Economiei, Yolanda Diaz.

Jurnalistii spanioli de la ElMundo scriu ca guvernul lucreaza intens la un plan de reactivare a fortei de munca in doua etape. Acesta ar urma sa intre in vigoare in doua transe: prima, in vara, urmatoarea, la sfarsitul anului.

Prima etapa ar include redeschiderea industriilor textile, programata a intra in vigoare in lunile de vara. Cea de-a doua etapa, repornirea industriilor din sectorul turismului (redeschiderea hotelurilor, barurilor si restaurantelor), se va desfasura, din cate se pare, la sfarsitul anului 2020.

"Ministerul Muncii si Economiei Sociale lucreaza in doua faze pentru a implementa masurile potrivite in sectoarele cel mai afectate: este vorba despre exceptionalitate atenuata, care va dura pana in aceasta vara si normalitate atenuata, care va dura pana la sfarsitul anului", se arata intr-un comunicat.

Vezi pe wowbiz.ro care este planul guvernului iberic.