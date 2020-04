La Cluj, We No Speak Americano! Un tânăr și-a distrat vecinii cu muzică la maxim de pe balcon

Urmând modelul italienilor, tânărul care locuiește într-un cartier din Cluj-Napoca a scos sistemul audio și boxele pe balconul apartamentului și a dat muzica la maximum.

După ce a încântat „publicul” cu nițel electro swing, cu piesa We No Speak Americano (Yolanda Be Cool & DCUP), tânărul a trecut la ritmuri latino, Bará Bará Berê Berê a brazilianului Michel Teló.

A scăpat fără amendă!

Inițiativa a fost pe placul mai multor vecini, care au început chiar să danseze în balcon, conform imaginilor filmate duminică de un martor, potrivit știrileprotv.ro. „Îmi doresc să vă văd pe toți dansând!”, și-a îndemnat vecinii DJ-ul de ocazie, la microfon.

Cu toate acestea, a fost solicitată intervenția Poliției Locale, care a și mers la apartamentul cu pricina. Tânărul petrecăreț nu a primit însă nicio amendă, semn că puțină distracție pe timp de pandemie COVID-19 nu strică nimănui.

Vezi AICI imaginile „gălăgioase” din Cluj-Napoca!