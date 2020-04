Poți lua coronavirus de pe lumânarea de la care primești lumina?

Te poti infecta cu noul coronavirus de pe lumanarea de la care primesti lumina sfanta? Ministrul Sanatatii Nelu Tataru a facut precizari importante.

In noaptea de Inviere este indicat ca romanii sa limiteze interactiunea cu alte persoane. Riscul de infectare este foarte mare. Nelu Tataru recomanda chiar sa nu atingem lumanarea persoanei de la care luam lumina.

"Cat timp suntem intr-un contact direct cu o persoana infectata... Suntem in scenariul 4 si oricine e suspect, mai ales daca nu are simptomatologie. Nu putem risca. Suntem intr-un moment in care am reusit sa limitam focarele. Am reusit sa facem focare mici acasa, sa se consume boala in aceasta perioada de izolare si, atunci cand vom iesi, sa fim ori cu imunitatea facuta, ori cu din ce in ce mai putini asimptomatici care pot transmite virusul", a precizat ministrul Sanatatii Nelu Tataru intr-o emisiune de televiziune.

