De ce nu e bine să mănânci cozonac și să bei lapte! Sfaturile nutriționiștilor

Ce spun nutritionistii despre obiceiul de a combina aceste doua alimente: lapte si cozonac?

In perioada sarbatorilor, multi sunt cei care se dau in vant dupa o combinatie delicioasa: o felie de cozonac si un pahar cu lapte. E sanatos sa le mancam asa?

De cele mai multe ori optam pentru o astfel de combinatie de gust la micul-dejun. Nutritionistii avertizeaza: putem manca dimineata o felie de cozonac in combinatie cu produse lactate, dar nu cu lapte, ci cu iaurt de baut, sana, kefir sau ayran. Organismul nu poate digera o astfel de masa si ne putem alege cu probleme de sanatate.

De ce nu e bine să mănânci cozonac și să bei lapte? Sfatul nutriționiștilor

"O persoana care are peste 6 ani nu mai are enzimele necesare care sa digere laptele si lipsa lor duce, practic, la acumularea grasimilor in sange si poate chiar si o usoara intoleranta la lactoza in cazul anumitor persoane”… Citeste aici continuarea articolului despre cat de periculoasa e pentru organism combinatia de cozonac si lapte.