Eurodeputatul Daniel Buda (PNL/PPE): „Sectorul lactatelor îngenuncheat de coronavirus!"

În cadrul ședinței Comisiei de Agricultură și Dezvoltare Rurală din Parlamentul European, am participat la un schimb de opinii cu Comisarul Janusz Wojciechowski, responsabil de agricultură, privind consecințele COVID-19 asupra sectorului agricol. Am intervenit în cadrul dezbaterii și am atras atenția asupra crizei din sectorul laptelui. Există mai multe probleme care destabilizează piața produselor lactate din UE în urma focarului COVID-19.

Am solicitat Comisarului European Wojciechowski să ofere măsuri de sprijin pentru fermierii din industria laptelui și linii directoare pentru prelucrarea produselor, prin măsuri de depozitare private. În intervenția pe care am avut-o, am subliniat faptul că sectorul agricol din Uniunea Europeană se confruntă cu dificultăți majore astăzi. Sectorul laptelui și al produselor lactate este profund afectat de reducerea semnificativă a consumului, multe puncte de vânzare HoReCa fiind închise, dar și de creșterea costului furajelor. În același timp, observăm o scădere a prețurilor laptelui și, dacă acest lucru continuă, fermierii din acest sector nu vor putea supraviețui.

În acest context, i-am solicitat Comisarului să îmi comunice când intenționează exact Comisia să acorde sprijin financiar pentru depozitarea privată pentru unt, lapte praf și toate tipurile de brânză și dacă are în vedere Comisia să compenseze parțial pierderile de preț suferite de fermierii din sectorul laptelui ca urmare a pandemiei. Totodată, i-am solicitat domnului Comisar să îmi transmită dacă are în vedere activarea rezervei pentru situații de criză din sectorul agricol pe fondul pandemiei Covid-19.

Comisarul European pentru Agricultură, domnul Janusz Wojciechowski, mi-a transmis faptul că: „Referitor la problema pe care mi-a semnalat-o domnul Buda, dar și alți colegi, privind intervenția de piață, depozite private. Este o solicitare făcută și de statele membre. Este o nevoie evidentă de astfel de intervenții. Suntem conștienți. Sunt instrumente legale disponibile, dar solicitarea mea este nu numai să activăm un anumit instrument, ci și banii. Trebuie să reținem că avem un anumit buget pentru intervenții de piață.

Am analizat fiecare posibilitate pentru a avea fonduri pentru intervenții de piață. Vă vom informa despre acțiunile noastre viitoare. Avem mai multe oportunități dacă vom ști bugetul pentru anul următor. Trebuie ca noul Cadru Financiar Multianual (CFM) să aibă fonduri substanțiale pentru intervențiile de piață. Nimeni nu a fost pregătit pentru o astfel de criză, iar CFM actual nu este pregătit pentru a susține toate măsurile. Căutăm posibilități în afara CFM pentru a atrage fonduri. Asistența publică- am sprijinit posibilitatea unui sprijin mai mare, zeci sau chiar sute de miliarde de euro sunt promise și nimeni nu exclude fermierii din aceste programe.”