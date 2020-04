VIDEO. Un clujean a realizat un coș pentru donații de alimente: „Aveam emoții că va fi vandalizat coșul”

Raul Baldean a vrut să facă ceva cu mâna lui care să ajute clujenii câtuși de puțin în aceste vremuri grele. Astfel i-a venit ideea să realizeze un coș metalic care să fie folosit pentru donații de alimente.

„Ideea mi-a venit ideea după ce am văzut un reportaj din Italia. Situația din sudul țării este de așa natură acolo, încât oamenilor rămași fără loc de muncă le este greu să își asigure necesitățile de bază precum hrana sau adăpostul. Unii încearcă să îi ajute pe cei care nu își mai permit să-și cumpere mâncare, agățând plase cu alimente pe garduri sau atârnând coșuri de la balcoane. Trecătorii pun produse sau iau produse, în funcție de posibilități sau necesități. Dacă încă nu se vede pe străzile din România, asta nu înseamnă că nu ne îndreptăm și noi în aceeași direcție nefericită. Am luat o bucată de panou de gard bordurat pe care am tăiat-o și îndoit-o, pentru a realiza un fel de coș pentru depozitarea alimentelor. Am listat o foaie A4 pe care am scris câteva instrucțiuni. Am cumpărat de la magazin niște produse alimentare (pâine, legume, salam, caș, sana și câteva conserve). Am montat coșul metalic pe un gard într-o zonă mai circulată dintr-un cartier din Cluj-Napoca și am pus plasele în coș. Am filmat totul în încercarea de a trimite mesajul acolo unde lipsește încurajarea, dar există bunăvoință”, a explicat clujeanul.

Odată ce a montat coșul, tânărul s-a așteptat că acesta să fie vandalizat, dar a avut parte de o surpriză plăcută.

„Aveam emoții că va fi vandalizat coșul, dar spre surprinderea mea, era tot acolo, inclusiv biletul. L-am reumplut cu alimente”, a adăugat tânărul.

