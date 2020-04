Pentagonul pompează peste 130 milioane de dolari în baza aeriană de la Câmpia Turzii

Potrivit profit.ro, americanii vor să sporească capacitatea bazei astfel încât să găzduiască în condiții tehnice optime avioane militare ale SUA și ale aliaților din NATO și care să le permită acestora să reacționeze prompt, în caz de nevoie, la evoluțiile mediului de securitate din Europa.

Investiția, estimată la o valoare totală de 130,5 milioane dolari, este preconizată pentru anul fiscal viitor, 2021 (1 octombrie 2020 – 30 septembrie 2021), și are nevoie de aprobare din partea Congresului SUA, pentru a fi inclusă în bugetul Pentagonului pe anul respectiv, potrivit unui document oficial al US Department of the Air Force.

