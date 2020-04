Dezinfectări la 806 blocuri, până acum. Când începe montarea dispozitivelor cu dezinfectant

De asemenea, mâine începe și amplasarea dispozitivelor cu dezinfectanți la intrările în blocuri, primăria reușind să achiziționeze până în acest moment jumătate din cantitatea de dezinfectant necesară blocurile din oraș.

"Am efectuat până acum dezinfectare la 806 blocuri și 1.916 scări, dintr-un număr total de 3.795 de blocuri cu peste 6 apartamente. Am început cu cele mai mari, pentru că acolo sunt cei mai mulți oameni, dar vom continua. De asemenea, în privința montării dispozitivelor cu dezinfectant, pot să vă spun că până astăzi am achiziționat dezinfectant pentru a acoperi jumătate din blocurile din oraș. Am achiziționat separat recipienți pentru dezinfectant și dispozitive de fixare a acestora pe perete. De mâine începe activitatea de montare a lor în blocurile din oraș, în paralel cu activitatea de dezinfectare, deci acolo unde se face dezinfecția se pun și dispozitive și apoi luăm din urmă și blocurile dezinfectate deja", a declarat primarul Emil Boc.

Citește și