Ăsta, da, POST! 6 SĂPTĂMÂNI DE IZOLARE pentru a scăpa de PANDEMIA de coronavirus

Un studiu recent realizat de profesorii americani Gerard Tellis de la Marshall School of Business (University of Southern California, Ashish Sood (University of California) și Nitish Sood, care studiază biologia celulară și moleculară la Augusta University, susține că omenirea ar avea nevoie de cel puțin 6 săptămâni de izolare strictă – mai exact minimum 45 de zile – pentru a scăpa de epidemia de coronavirus (SARS-CoV-2) care a făcut ocolul planetei.

Intervenție AGRESIVĂ, sau o epidemie mai îndelungată

Autorii cercetării afirmă că este necesară intervenția „agresivă“, care implică izolarea în case impusă prin legi, carantină, testarea în masă a populației. În absența acestor măsuri, perioada ar dura mult mai mult, susțin ei.

„Singapore și Coreea de Sud au adoptat metoda carantinării și testării în masă a populației, care pare să fie singura alternativă la izolarea la domiciliu, care se dovedește mult mai costisitoare“, spune Sood.

Mai multe luni de epidemie DACĂ NU SE IAU MĂSURI

Perioada de izolare este doar unul dintre factorii luați în calcul, alături de dimensiunea țărilor, obiceiurile culturale, temperatură și umiditate sau latitudine geografică.



Studiul, citat de South China Morning Post, susține că, în absenţa unui vaccin, medicament sau a unei politici de carantină şi izolare, pandemia ar putea dura mai multe luni.



Cercetarea a fost făcută pe un număr de 36 de ţări și cele 50 de state americane, toate afectate de epidemia de COVID-19.