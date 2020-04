Cine e, de fapt, Fetita Zurli si cum arata in realitate

Fetita Zurli este preferata copiilor din toata Romania. Simpatica blondina imbracata colorat din cap pana in picioare si mereu pusa pe sotii face parte din Gasca Zurli si are mare lipici in randul micutilor, dar si la parinti si bunici, deopotriva.

Fetita Zurli are o energie debordanta. E mereu vesela, stie o multime de poezii si cantecele pentru copii de toate varstele, vine mereu cu idei de jocuri si activitati care sunt pe placul chiar si celor mai mofturosi pusti. Din 2010, zburdalnica Fetita Zurli si colegii ei, struniti bine de Tanti Prezentatoarea, aduc zambete pe buze copiilor din toata tara.

Fetita Zurli, numele real. Cum arata, de fapt, actrita din Gasca Zurli

Pe Fetita Zurli o recunoaste toata lumea, indiferent de varsta, dar care e numele real al actritei care o interpreteaza in fata publicului pe cea care poarta mereu pe cap doua cornete stilizate, pentru ca ii place la nebunie inghetata?

Vezi pe wowbiz.ro cum o cheama, de fapt, pe Fetita Zurli si cum arata ea in realitate.