Spitalele din Cluj au nevoie de AJUTOR! Ungureanu: „Ministerul Sănătății nu a alocat nici măcar un leu spitalelor din Cluj-Napoca!”

„AJUTOR! Dragi clujeni, Ministerul Sănătății nu a alocat încă niciun leu, da, ați înțeles bine, nici măcar un leu spitalelor din Cluj-Napoca pentru lupta anti Covid. Am tot reclamat asta de câteva zile, ne bazăm de azi doar pe noi. Statul suntem noi”, a scris Ungureanu pe Facebook.

Astfel, Emanuel Ungueanu îi invită pe clujeni la mobilizare și îi îndeamnă să doneze bani cu care să se poată cumpăra echipamente de protecție pentru medicii de la Spitalele din Cluj-Napoca. Ba mai mult, deputatul este dispus să scoată din buzunarul său 5.000 de euro pentru a le oferi clujenilor un exemplu.

„Haideți să ne mobilizăm, eu pun la bătaie 5000 de euro pentru achiziția de echipamente de protecție pentru personalul medico-sanitar din Spitalul de Boli Infecțioase Cluj și Institutul de Pneumoftiziologie Cluj, unitățile sanitare din liniile 1 și 2 în lupta anti Covid 19! Ieri (n.red. miercuri) am donat 50 de combinezoane la Institutul de Pneumoftiziologie Cluj. Nevoile sunt mult mai mari, dar nu am avut de unde să cumpăr mai multe. Am nevoie de resurse suplimentare pentru a cumpăra minim 2.000 de seturi care cuprinde: combinezon, mănuși, ochelari, mască, botoșei, ca cele din imagine. Un set costă 110 lei. Aceste combinezoane pot să ajungă săptămâna viitoare în Cluj”, a scris Emanuel Ungureanu.

Cei care vor să doneze pentru lupta anti Covid 19 în vederea achiziționării urgente a acestor echipamente din Germania și China, contul Asociației pentru Solidaritate și Empatie Grădinaru este următorul:

Cont LEI: RO45BTRL01301205F94787XX

Cont EURO Banca Transilvania

SWIFT/BIC BTRLRO22

Cod IBAN: RO 32 BTRL EUR CRT 00F 947 8702

[ https://solidaritatesiempatie.ro/ajuta-asociatia/#pay-pal

Specificați: achiziție set combinezoane