Atentie la banane! Ce se intampla daca mananci prea multe banane

Bananele sunt unele dintre cele mai populare fructe la nivel mondial, fiind cultivate in peste 130 de tari din intreaga lume. Desi au o compozitie sanatoasa, ce contine elemente esentiale precum fibre, vitamina C, vitamina B6, potasiu sau magneziu, consumul de banane in cantitati mari poate deveni toxic pentru organism.

Iata ce se intampla daca mananci prea multe banane:

Din cauza continutului ridicat de tiramina si feniletilamina, bananele consumate in cantitati mari pot provoca dureri de cap din cauza ca cei doi aminoacizi dilateaza vasele de sange. Presiunea sangelui in creier devine astfel crescuta, si asa apar durerile de cap.

