Royal School in Transylvania anunță reduceri ale taxelor de școlarizare cu până la 50%: ”Avem grijă unii de ceilalți!” (P)

De asemenea, toate eforturile școlii se concentrează în această perioadă pe continuarea cursurilor prin mijloace online, de la distanță, în așa fel încât, indiferent de desfășurarea viitoare a evenimentelor, elevii să beneficieze de servicii educaționale la cel mai bun nivel și să nu piardă anul școlar.

Royal School in Transylvania anunță că, potrivit planului de continuitate pentru situații de urgență stabilit la nivelul școlii, activitatea educațională continuă pe toată perioada aferentă actualului an școlar, prin mijloace online, deși incinta școlii a trebuit închisă. Primele și cele mai importante lecții învățate de elevii școlii au fost cum să se protejeze pe ei înșiși și cum să-i protejeze pe cei din jur, prin măsuri de igienă personală și socială, așa cum sunt cuprinse în recomandările autorităților române și ale Organizației Mondiale a Sănătății.

Pentru a veni în sprijinul părinților, afectați de consecințele economice ale pandemiei și de trecerea la educația la distanță și online, Consiliul Guvernatorilor Royal School a decis reducerea taxelor de școlarizare cu până la 50% începând cu luna aprilie 2020, pe toată durata instituirii Stării de Urgență.

”Fundația School for Europe, care a deschis și susține Royal School in Transylvania, este o organizație non-profit în care niciun fondator sau membru al Consiliului Guvernatorilor nu încasează niciun venit pentru munca sa și nu primește reduceri suplimentare. Întregul venit al școlii este dedicat exclusiv funcționării și dezvoltării acesteia, iar taxele de școlarizare sunt și vor fi întotdeauna integral reflectate în furnizarea de excelență în educație”, precizează Michael McPherson, directorul Royal School in Transylvania.

Cele mai mari cheltuieli din bugetul școlii sunt cu salariile personalului, chiria și managementul clădirii, precum și utilitățile. Împreună, acestea depășesc 97% din costurile de funcționare. Astfel, ajustările taxelor de școlarizare se pot aplica în funcție de reducerile de costuri pe care școala le negociază în actualul context, acestea urmând să fie transmise integral asupra taxelor.

Educaţia continuă online

În ciuda contextului extraordinar la nivel global, Consiliul Guvernatorilor a subliniat că este esențial ca procesul educațional să rămână funcțional și le-a solicitat profesorilor să facă toate diligențele necesare pentru ca elevii să beneficieze de educație oferită la parametrii corespunzători exigențelor școlii. Orele, conținutul informațional și curriculum-ul urmărit sunt adaptate în conformitate cu recomandările Cambridge. Profesorii și elevii s-au adaptat constrângerilor educației online și au încercat să le transforme în oportunități noi, în același mediu prietenos și familiar pe care îl oferă Royal School, chiar și la distanță.

În acest fel, în urma celor 6 luni și jumătate de activitate educațională încheiată înaintea instituirii Stării de Urgență, cărora li se vor adăuga încă 3 luni și jumătate de educație online, elevilor li se va putea încheia situația anului școlar 2019-2020 în baza evaluării anuale și astfel să nu piardă anul școlar, indiferent de felul în care vor evolua lucrurile mai departe.

” Scopul nostru este să asigurăm viitorul proiectului educațional Royal School și credem că îl vom putea îndeplini printr-o atitudine pro-activă, abordând din timp preocupările reale ale părinților într-un mod onest și deschis, lucrând împreună cu toti factorii implicați, ca o comunitate adevărată”, adaugă directorul Royal School in Transylvania, Michael McPherson.

”Dorim să recunoaștem eforturile tuturor angajaților școlii. În timp ce fac sacrificii salariale, ei continuă să furnizeze un serviciu de cea mai înaltă calitate cu putință, în ciuda dificultăților cu care ne confruntăm în această perioadă. Le aplaudăm profesionalismul – ei sunt eroii noștri! Le mulțumim!”, transmite directorul McPherson.

Royal School in Transylvania este o școală internațională privată din Cluj-Napoca, centru acreditat de examinări Cambridge, școală membră a Council of British International Schools (COBIS), organizație oficială care acreditează proiecte educaționale ce folosesc ca limbă de predare engleza, în afara Marii Britanii. COBIS asigură educație de înaltă calitate la nivel global în peste 270 de școli din întreaga lume. În România, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP) a înregistrat Royal School in Transylvania ca școală internațională pentru ciclurile primar, gimnazial și liceal.

Mesaj pentru comunitatea Royal School: Țineţi aproape!

“Facem eforturi deosebite pe toate planurile pentru ca elevii noștri să fie cel mai puțin afectați de această criză. Puteți contribui la aceste eforturi, în aceste perioade critice, prin a fii aproape de noi, de comunitatea Royal School in Transylvania”, transmite conducerea şcolii internaţionale.

Mesajul Consiliul Guvernatorilor

“Acestea sunt într-adevăr perioade dificile, dar suntem o comunitate, o comunitatea căreia îi pasă și avem grijă unul de celălalt”, este mesajul optimist trimis de Consiliul Guvernatorilor Royal School in Transylvania părinţilor.