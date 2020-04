Imagini socante dintr-un internat din Lugoj, locul unde sunt tinute in carantina institutionalizata zeci de persoane intoarse din strainatate

Imagini socante dintr-un internat din Lugoj, locul unde sunt tinuti in carantina institutionalizata mai multi romani intorsi din strainatate in plina pandemie de COVID-19.

Fostul concurent de la Vocea Romaniei si X Factor, Cezar Dometi, a publicat imagini din locul in care se afla de cand s-a intors din Germania. Internatul este plin de mizerie, toti folosesc aceeasi baie, sunt doar cateva persoane care folosesc masti sau manusi.

Intr-o postare socanta facuta pe pagina sa de Facebook, Cezar Dometi dezvaluie ce s-a intamplat cu el de cand a revenit in tara si in ce conditii trebuie sa stea 14 zile.

"Eu am venit din Germania asumat, stiind ca o sa fiu băgat in carantină. Am zis, 14 zile e ok. După îmi pot continua misiunea.

Germania este tara care după cum bine stim, face parte împreună cu alte tari din zona ROSIE. Mi s-a spus de dimineața (de la 4 la 1 pm) de cum am ajuns in vama Cenad, cum ca ne vor baga in carantină în cea mai apropiata locație de unde avem domiciliul. (Am semnat si o declaratie pe propria răspundere cu privire la acest lucru) Lucru care s-a întâmplat, din cate stiu cu o parte din cei prezenți in vama in intervalele orare menționate mai sus.

Noi fiind un grup de 6 persoane, pe noi ne-au lăsat ultimii pentru repatrierea noastră. La momentul ala am fost asa: 2 din Iasi, 1 din Petroșani, 1 din Drobeta, 1 persoana din Constanta si eu din Bucuresti"