"Faceti sex!" - Sfaturile celebrului Dr Oz pentru cuplurile care sunt izolate la domiciliu

In aceasta perioada dificila, tot mai multe persoane vor ajunge sa sufere de depresie. Cum rezista un cuplu in timpul pandemiei de COVID-19 daca cei doi parteneri sunt "blocati" sub acelasi acoperis 24 de ore din 24? Dr Oz a fost abordat de jurnalistii de la tmz.com si a oferit cateva sfaturi pentru a putea depasi fara probleme perioada de izolare la domiciliu.

"Dupa cum am vazut ca s-a intamplat in China, oamenii devin foarte deprimati atunci cand sunt in carantina. Sfatul meu este sa va gasiti hobby-uri, activitati pe care ati fi vrut sa le practicati inainte dar nu aveati timp pentru ele. Sau faceti ceva ce pana acum nici nu va trecuse prin cap. Apuca-te sa inveti programare, citeste filosofie, fa orice ca sa devii mai destept, nu te multumi sa lancezesti toata ziua in fata televizorului", a spus Dr Oz pentru publicatia online de peste Ocean.

Cand vine vorba de cupluri si de cumpana in care risca sa ajunga din cauza izolarii la domiciliu, acelasi Mehmet Oz cunoscut sub numele de scena Dr Oz sustine: "Pentru a preintampina problemele in relatie in timpul carantinei…"