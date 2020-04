Emanuel Ungureanu, donaţie pe furiş către un spital din Cluj-Napoca

Deputatul USR de Cluj a răspuns pozitiv la apelul disperat făcută de o tânără care lucrează la Institutul Oncologic ''Ion Chiricuţă" din Cluj-Napoca. Medicul rezident s-a pâns pe 30 de martie de lipsa de echipamente de protecţie şi a cerut ajutor din partea autorităţilor, însă primul care a reacţionat a fost Emanuel Ungureanu.

Vicepreşedintele Comisiei de Sănătate a donat materialele pe furiş, printre blocuri, aşa cum susţine într-o postare avută pe contul personal de facebook.

"Azi m-am întâlnit în secret cu rezidenta de la Institutul Oncologic din Cluj care s-a plâns că nu are ea și colegii ei echipamente de protecție. Așa cum i-am promis. Am reușit să procur pentru ei câteva perechi de mănuși și măști, puține, zilele viitoare le mai aduc și altele. Ne-am întâlnit pe furiș, undeva, printre blocuri, ca și când am avea ceva de ascuns. Aveam amândoi măști dar i-am văzut ochii mari, triști și speriați", a scris Ungureanu pe facebook.