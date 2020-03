Clujenii se înghesuie să doneze sânge la Centrul de Transfuzie Sanguină

La Centrul de Transfuzie Sanguină din Cluj-Napoca, de pe strada Nicolae Bălcescu, programul începe la ora 7 dimineața. Încă de la deschidere, zeci de clujeni așteaptă răbdători să doneze sânge, să contribuie cu puțin bine și cu puțină speranță într-o perioadă în care multă lume nu vede un viitor prea strălucit. Acum, parcă, înțeleg mai bine oricând necesitatea donării de sânge și o fac, scriindu-și declarațiile pentru a putea ieși din casă.

Mulți care au donat deja spun că au fost nevoiți să stea și câte o oră, două, la coadă, însă nu s-au plâns nici de frig, nici de foame, nici de plictiseală. Au așteptat să își facă datoria morală.

„Știu ca trebuie să stăm acasă, dar și cei din spitale au nevoie de sânge, motiv pentru care mi-am completat formular și am ieșit. Bucuria a fost ca era coadă la donat. Lungă. Pe stradă. Oamenii faini, liniștiți, fără grabă de ajuns la job. Distanță regulamentară, măști, socializare, povești, fapte bune, cele mai constructive 2 ore de azi. Plus certitudinea ca indiferent câți miniștri or să-și dea demisia, noi, oamenii ne vom avea întotdeauna unii pe alții”, a scris Bogdan, un clujean pe rețelele de socializare, alături de o poză cu el în timp ce donează sânge.

„Azi (n.red joi) s-a stat 2 ore la coada, respectându-se distanța între persoane. Așa coada mare să știți că nu a fost în ultimii 5 ani. Situația nu e ușoară într-adevăr, dar haideți să fim mai optimiști!”, a spus Cristina.

„Azi, (n.red joi), la ora 8 erau 30 de persoane la Centrul de Transfuzie Cluj pentru a dona sânge. Am stat o oră și jumătate la rând! Clujenii au răspuns la apelul autoritățillor în număr mare!”, a zis Claudiu, un alt clujean.

Conștienți de nevoia de sânge, și reprezentanții UBB au demarat o campanie în acest sens.

„Comunitatea noastră a reacționat întotdeauna foarte bine în momentul în care a fost vorba despre solidaritate socială. Lansate în urmă cu mai bine de 5 ani, campaniile UBB de donare de sânge au devenit deja o tradiție prin care am încercat, dincolo de evenimentul punctual, să generăm un comportament constant în sensul donării de sânge. Acum e nevoie să dovedim că ne putem mobiliza și în afara evenimentelor planificate din timp, că putem acționa ca o comunitate responsabilă în situații de urgență. Apelul nostru nu e adresat doar celor care au domiciliul în Cluj, ci și studenților noștri din alte localități, care pot dona la centrele de transfuzii din județele lor”, declară noul rector al Universității „Babeș-Bolyai”, prof. univ. dr. Daniel David.

Deplasarea la Centrul Regional de Transfuzie Sanguină, pentru donare de sânge, este considerată o urgență și trebuie să fie menționată ca atare în declarația pe proprie răspundere, în care trebuie să fie precizat și traseul deplasării, respectiv adresa de domiciliu a donatorului și adresa Centrului Regional de Transfuzie Sanguină Cluj (str. Nicolae Bălcescu nr. 18, Cluj-Napoca).