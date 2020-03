Paste 2020: Ce se intampla cu slujba de Inviere, anuntul Bisericii

In acest an, Pastele ortodox pica in data de 19 aprilie. Una dintre ordonantele militare care este in prezent in vigoare in Romania prevede ca slujbele din lacasele de cult sa se desfasoare fara enoriasi.

In acest context, toata lumea se intreaba ce se va intampla cu slujba de Inviere care ar trebui sa marcheze sarbatoarea Pastelui. Desi nu exista inca o decizie oficiala, mai multi reprezentanti ai Bisericii au facut declaratii in acest sens.

Printre acestia si Vasile Banescu, purtatorul de cuvant al Bisericii Ortodoxe Romane, dar si reprezentantii Arhiepiscopiei din Alba Iulia.

Paste 2020: vezi aici cum va avea loc slujba de Inviere.