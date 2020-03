Drojdie facuta in casa. Cum se face drojdia acasa, cu bere

Cum in magazine stocurile de drojdie se epuizeaza rapid in aceasta perioada in care a fost decretata carantina totala din cauza coronavirusului, iti oferim o varianta simpla, pe care o poti pregati acasa.

Drojdia se face usor, ai nevoie de doar cateva ingrediente: putina bere, zahar si faina.

Drojdia facuta in casa o poti pregati simplu. Trebuie doar sa stii ca nu o poti utiliza imediat, ci trebuie lasata peste noapte. Cu un strop de bere, putin zahar si o lingura de faina obtii drojdia pe care o poti utiliza apoi pentru a face paine sau diverse aluaturi.

Ingrediente pentru a face drojdie:

- 100 ml bere

- 1 lingurita de zahar

- 1 lingura de faina

