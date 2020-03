O tânără adoptată în urmă cu 20 de ani în Cluj îşi caută familia biologică

Tânăra a făcut un apel către toţi semenii prin pagina de facebook The never forgotten Romanian children - Copiii niciodată uitați ai României sperând că astfel va putea să-şi întâlnească familia biologică din Cluj.

"SALUTĂRI DIN MALTA!

Mă numesc STATE ELENA NARCISA și m-am născut în CLUJ, la data de 4 iunie 1996.

La fel ca mulți alți copii adoptați, îmi doresc foarte mult să-mi găsesc familia biologică.

Stiu că pe mama o chema STATE NICULINA, iar pe tata STATE GHEORGHE și că am fost adoptată de la orfelinatul din CLUJ, la vârstă de 1 an și o lună.Din păcate, alte informații nu am. Ar fi o mare bucurie pentru mine să-mi cunosc familia din Romania și sper să mă ajutați, așa cum ați făcut-o de atâtea ori pe această pagină. Vă rog să-mi DISTRIBUIȚI anunțul, atât către prietenii dvs., cât și către grupurile de Facebook din care faceți parte", a fost apelul tinerei.

Toţi cei care au informaţii care ar putea ajuta tânăra pot transmite mesaje pe adresa de e-mail redactia@monitorulcj.ro sau pe WhatsApp la numărul +40799557799.