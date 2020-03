Teste coronavirus: cate tipuri sunt si care dau cel mai precis rezultat

Pandemia de coronavirus a ajuns la peste 723.000 de cazuri in intreaga lume si 34.000 de decese. In Romania numarul cazurilor a ajuns la aproape 2.000, insa rata de testare nu este la nivelul celorlalte tari.

Oficialii spun ca in tara se fac zilnic aproximativ 1.500 de teste la momentul actual, urmand ca numarul sa ajunga la 2.500 in viitorul apropiat. Iata cate tipuri de teste pentru coronavirus exista si ce se foloseste in Romania.

In lume exista pana in prezent trei tipuri de teste pentru coronavirus, unul lent si doua rapide. Romania foloseste in acest moment doar testele lente, cele de tip Real Time PCR, urmand ca in viitorul apropiat sa treaca si la folosirea testelor rapide.

Teste coronavirus: afla aici ce teste dau cel mai precis rezultat.