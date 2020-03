Conserve toxice: ce se intampla in corpul tau atunci cand mananci mancare din conserve

Conservele sunt la mare cautare in ultima perioada si reprezinta prima alegere pentru cei care vor sa isi faca un stoc de alimente neperisabile. Principalul avantaj al conservelor este reprezentat de termenul de valabilitate indelungat, uneori chiar de cativa ani.

Alimentele din interior isi pastreaza gustul si sunt bune de consumat chiar dupa o perioada lunga de timp. In plus conservele se pot stivui usor si astfel depozitarea lor nu reprezinta o problema.

Iata insa de ce sunt conservele toxice.

Pentru a nu rugini si pentru a pastra prospetimea alimentelor din interior cat mai mult timp, conservele sunt de regula captusite cu o pelicula de material plastic ce are in compozitie bisfenol A, sau BPA.

Bisfenolul se regaseste si in dozele metalice, dar si in sticle de plastic in care sunt puse bauturile racoritoare, acele PET-uri.

Conserve toxice: afla aici de ce sunt conservele toxice si cat de nociv este bisfenolul.