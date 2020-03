Cum faci cartofi pai fără ulei, la cuptor. Sunt la fel de gustoși precum cartofii prăjiți, dar mult mai sănătoși

Cartofii prajiti sunt slabiciunea noastra, a tuturor. Stim ca nu sunt sanatosi, dar de cate ori nu am mai putut rezista tentatiei si am "pacatuit" cu o portie generoasa de cartofi prajiti?! Citeste ce se intampla in organismul tau dupa ce mananci cartofi prajiti cu branza rasa.

Iti prezentam o varianta simpla de a pregati cartofi pai la cuptor. Nu ii scufundam in ulei, nu ii prajim, ci ii gatim simplu, la cuptor.

Cum faci cartofi pai la cuptor. Sunt la fel de gustosi precum cartofii prajiti

Ingrediente pentru cartofi pai fara ulei la cuptor:

5 cartofi

2 albusuri

o jumatate de lingurita de sare

o jumatate de lingurita de piper

o jumatate de lingurita de boia de ardei dulce

Bateti albusurile cu un tel sau cu o furculita pana cand se amesteca bine cu condimentele.

Taiati cartofii pai. Aveti grija ca feliutele de cartofi sa aiba toate aproximativ aceeasi dimensiune pentru a se gati uniform.

Vezi cum se pregatesc cartofii pai la cuptor, fara ulei.