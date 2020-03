Cum se transmite COVID-19. Dr. Streinu Cercel: "Virusul parșiv se ascunde în praf"

COVID-19 este un virus extrem de contagios care se transmite in special pe cale aeriana. Persoanele contaminate cu coronavirus il pot da mai departe prin picaturi de lichid care se elimina prin tuse, stranut sau vorbit si care apoi intra in contact cu mainile, ochii, mucoasa nazala sau orala, sustin specialistii.

Este important sa ne spalam pe maini si sa dezinfectam foarte des obiectele si suprafetele cu care intram in contact.

COVID-19 nu se transmite, insa, prin muscatura tantarilor. Desi sunt multi cei care se tem ca ar putea fi infectati cu noul coronavirus prin intermediul tantarilor, medicii contrazic aceasta ipoteza.

Noul coronavirus se ascunde in particulele de praf

Intr-o discutie cu primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, dr. Adrian Streinu Cercel a tinut sa precizeze: "Nu, acest coronavirus nu se transmite prin mușcătura de țânțar, în schimb se transmite prin mâini murdare, respectiv prin locuri care sunt contaminate, prin contact direct. Ceea ce înseamnă că dumneavoastră va trebui să vă spălați foarte des pe mâini cu apă și săpun, va trebui să vă spălați pe față cu apă și săpun și va trebui să vă spălați în nas cu apă... fără săpun, evident".

Managerul Institutului de Boli Infectioase Matei Bals din Bucuresti a explicat ca noul coronavirus se regaseste in particulele de praf. "Acest virus parsiv se ascunde in praf. De aceea, am rugat pe toata lumea…” Citeste mai mult despre cum se transmite noul coronavirus aici.