DOCUMENT: Descarca declaratia pe propria raspundere pentru starea de urgenta, noua versiune

Pe fondul pandemiei de coronavirus, Romania a intrat in stare de urgenta in data de 16 martie timp de 30 de zile. Dupa intrarea in vigoare a Ordonantei Militare nr. 3, libertatea de miscare a fost limitata.

Astfel, se interzice circulatia tuturor persoanelor in afara locuintelor cu exceptii: interes profesional, de la locuinta la locurile de desfasurare a activitatii (institutii media, santiere, unitati de productie etc.), deplasarea pentru achizitionarea de bunuri, deplasarile pentru asistenta medicala, pentru donarea de sange, realizarea de activitati agricole.

Pentru verificarea motivului deplasarii, cetatenii sunt obligati sa aiba asupra lor o declaratie pe proprie raspundere. Ministerul de Interne a actualizat modelul recent, oferind o varianta simplificata.

Noua versiune: descarca declaratia pe propria raspundere pentru starea de urgenta

Noua versiune a declaratiei pe propria raspundere pentru starea de urgenta a fost simplificata in privinta datelor care necesita a fi completate.

Declaratia pe propria raspundere: vezi aici ce schimbari aduce si descarca noua declaratie pentru starea de urgenta.