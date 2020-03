Coronavirus - cum arată plămânii unui bolnav de coronavirus: "Pentru cei care cred că sunt nemuritori și continuă să iasă afară"

Un pneumolog din Spania a dorit sa atraga atentia asupra acestui lucru si a postat pe Twitter doua radiografii care ilustreaza extrem de clar nivelul de degradare al organului respirator.

In stanga imaginii este o radiografie realizata in a 12-a zi de boala a unui tanar de 28 de ani. In dreapta imaginii este radiografia aceluiasi subiect, la trei zile distanta.

Pneumologul a explicat ca partea neagra sunt plamanii, iar partea alba este pneumonia.

"Pentru cei care cred ca sunt nemuritori si continua sa iasa in parc fara sa acorde atentie ordinului de a ramâne acasa, acestea sunt radiografiile unui baiat de 28 de ani intubat la Terapie Intensiva in spitalul meu, pentru #coronavirus. Indiciu: plamânii sunt negri, albul este pneumonie", a scris medicul pe Twitter.

Coronavirus: vezi aici cum arata plamanii unui bolnav de coronavirus.