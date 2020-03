"Vă ajutăm din Cluj" oferă sprijin persoanelor vârstnice și celor vulnerabile la infectarea cu coronavirus

"Vă ajutăm din Cluj" este o mişcare civică înfiinţată în data de 16.03.2020 de către asociaţiile Vedem Just, Civic Suport și Clujul Sustenabil, la care s-a alăturat CPVP - Center for Peace and Violence Prevention. Scopul mişcării este a ajuta persoanele vârstnice şi cele vulnerabile la COVID-19 procurând contra cost produsele alimentare şi medicamentele de strictă necesitate.

De asemenea, voluntarii pot oferi informaţii sau consilierea necesară în această perioadă. Toţi voluntarii care participă la această mişcare civică sunt înregistraţi la ISU Cluj-Napoca după ce au semnat declaraţia de confidenţialitate şi asumarea riscului în activităţile de voluntariat desfăşurate pe teritoriul judeţului.

Oricine este dispus să se implice și să ajute, o poate face pe Facebook în grupul ”Vă ajutăm din Cluj!”.